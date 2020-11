Stefania Orlando contro Brosio | Preghiera strumentalizzata al GF Vip (Di lunedì 2 novembre 2020) Stanotte è successo un fatto davvero importante della casa del Grande Fratello Vip, tanto da vedere una Stefania Orlando in rivolta contro Brosio e gli altri gieffini. Tutto questo sarebbe stato causato dal loro modo di pregare, o meglio, urlare l’Ave Maria in modo irrispettoso per chi non crede, ma anche per chi crede. A guidare la Preghiera sarebbe stato il nuovo inquilino Paolo Brosio, il quale prima di andare a dormire ha deciso di fare un adorazione alla Madonna insieme alla contessa De Blanck ed altri. Ma tutto è sembrato tranne una Preghiera, piuttosto è sembrato più uno spettacolizzare qualcosa di così intimo e personale di una persona fedele. Stefania Orlando in rivolta ... Leggi su giornal (Di lunedì 2 novembre 2020) Stanotte è successo un fatto davvero importante della casa del Grande Fratello Vip, tanto da vedere unain rivoltae gli altri gieffini. Tutto questo sarebbe stato causato dal loro modo di pregare, o meglio, urlare l’Ave Maria in modo irrispettoso per chi non crede, ma anche per chi crede. A guidare lasarebbe stato il nuovo inquilino Paolo, il quale prima di andare a dormire ha deciso di fare un adorazione alla Madonna insieme alla contessa De Blanck ed altri. Ma tutto è sembrato tranne una, piuttosto è sembrato più uno spettacolizzare qualcosa di così intimo e personale di una persona fedele.in rivolta ...

trash_italiano : STEFANIA ORLANDO È LA MACCHINA DELLA VERITÀ DELL'ALABAMA FATTA PERSONA #GFVIP - domeniconaso : Stefania Orlando regina suprema di questo #gfvip Punto. - dontalkoutloud1 : RT @stopridingmyD: Stefania Orlando non sarà mamma, ma è più mamma di tante mamme che sono diventate mamme. Le piace prendersi cura delle p… - teschio_22 : RT @BiasBowie02: Ragazzi scusate ma un appreciation post per Stefania Orlando che sta passando questo Grande Fratello a consolare gente tut… - tania_santoro : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “urlare così, non è che stiamo cantando Maracaibo” #GFVIP -