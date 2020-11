Start Cup Campania 2020 | ecco i vincitori della manifestazione promossa dalle Università campane

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 novembre 2020) Si è conclusa l’edizionediCup, il premio per l’innovazione promossosette Universitàe finalizzato a mettere in gara gruppi di persone in grado di elaborare idee imprenditoriali basate sulla ricerca e l’innovazione. In totale sono state 21 le giornate formative online organizzate durante l’anno nell’ambito del premio, rivolte a studenti e docenti. Oltre 40 i business plan in gara, circa la metà proposti da team con un capogruppo donna. La finale del 26 ottobre, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Innovation Village, è stata presentata da Gennaro Varriale (Ateneapoli) e seguita da oltre 2.500 persone. E’ intervenuta anche l’assessore regionale Valeria Fascione. I primi 5 classificati ...