Star Wars | John Boyega | Ho parlato con i vertici Disney della rappresentazione dei personaggi di colore

(Di lunedì 2 novembre 2020)non ha mai nascosto il suo disappunto per lo spazio limitato dato a Finn nel capitolo finale die l'attore ne haapertamente con inon ha mai esitato a esprimere le sue critiche nei confronti dello spazio limitato dato a Finn e Rose nell'ultimo capitolosaga die l'attore ha ora svelato di avercon uno dei produttorisaga, condividendo il proprio disappunto con i. L'attore, prossimamente protagonista sul piccolo schermo grazie al progetto Small Axe, aveva spiegato di non aver apprezzato il cambio di rotta compiuto ...

Ricordi la sensazione che avevi quando sotto le Feste aspettavi il nuovo Star Wars e in primavera attendevi l'ultimo Marvel seduto in una sala ? Ecco riprendere la storia di Mando e il piccolo ...Da oggi i fan di Star Wars di tutto il mondo potranno scoprire gli ultimi, fantastici prodotti e contenuti digitali dedicati a The Mandalorian ...