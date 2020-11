Spreco alimentare | 30 buone pratiche da tutta Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - "Nel 2020 pandemico abbiamo il dovere di valorizzare i comportamenti virtuosi dei cittadini, delle imprese, delle start up e degli enti pubblici che introducono nel quotidiano, e condividono con la società lee i comportamenti che ci possono guidare verso gli obiettivi di sostenibilità 2030 indicati dalle Nazioni Unite". Lo afferma Andrea Segrè, fondatore Last Minute Market e campagnaZero, annunciando i finalisti dell'ottava edizione del Premio Vivere a #zero, i piccoli 'oscar' della sostenibilità che da molte stagioni sono assegnati nell'ambito della campagnaZero. Ecco dunque i finalisti 2020, 30disseminate in, ...