Sparatoria vicino a una sinagoga a Vienna | diversi feriti

ilpost : C’è stata una sparatoria vicino a una sinagoga di Vienna - fegato82 : RT @Emergenza24: [02.11-22:50] #Vienna #Wien #Austria #SPARATORIA vicino #sinagoga - Ci sono numerosi #feriti - La polizia invita ad evitar… - fegato82 : RT @Emergenza24: BREAKING [02.11-20:30] #Vienna #Wien #Austria #SPARATORIA vicino #sinagoga - Possibili vittime - Seguiranno aggiornamenti… - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Vienna, spari vicino alla Sinagoga: un morto e diversi feriti - makiri_musica : RT @SkyTG24: Vienna, spari vicino alla Sinagoga: un morto e diversi feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria vicino

Un uomo avrebbe aperto il fuoco vicino alla più importante sinagoga di Vienna, secondo la polizia diverse persone sarebbero rimaste ferite ...Una sparatoria si è verificata poco fa in una sinagoga nel centro di Vienna, in Austria. Secondo le prime notizie, diverse persone sarebbero rimaste ferite. E una maxi operazione della polizia è in co ...