Sos anestesisti | l’Asl lancia un bando | “Vanno bene anche gli specializzandi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un elenco dia disposizione dell’Asl Napoli 1 Centro che nelle scorse ore, attraverso il manager Ciro Verdoliva, si era appellata ai medici in pensione prima dire un(che verrà pubblicato mercoledì prossimo sul Burc della regione, per l’assunzione con contratto di sei mesi più sei mesi di 40, apertoagli specializzandi che stanno per laurearsi. L‘ordine dei Medici di Napoli corre in soccorso dell’Asl cittadina fornendo una lista dei colleghiche sono in età pensionabile. “Speriamo che da questo elenco possa emergere un aiuto concreto nella lotta al Covid”, ha spiegato Silvesto Scotti, presidente dell’Ordine ...