Sorrento | nuovo decesso per covid

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con grande dolore vi comunico che un nostro concittadino di 53 anni è morto, portato via dal-19. Si tratta di unlutto che colpisce la nostra comunità, dopo quello avvenuto venerdì scorso. Alla famiglia, le condoglianze e la vicinanza da parte mia e di tutta la città“. Lo ha comunicato Massimo Coppola, sindaco di, tramite il suo profilo Facebook. Ilè il secondo in quattro giorni. Nella giornata di venerdì 30 ottobre un uomo di 60 anni era morto dopo un ricovero in condizioni critiche. Da quando è iniziata la seconda ondata dell’epidemia, sono già quattro i decessi nella costiera sorrentina. Oltre ai due del comune di, si aggiungono altri due del comune di ...