Somiglianza tra Anna Ascione e Caterina Scorsone (Di lunedì 2 novembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao ragazze! Vi segnalo la Somiglianza tra Anna Ascione di Temptation Island e Amelia Sheperd (l’attrice Caterina Scorsone, ndr). Ciao! Alice Che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao ragazze! Vi segnalo latradi Temptation Island e Amelia Sheperd (l’attrice, ndr). Ciao! Alice Che ...

barb_edwire : Oggi ho scoperto la più grande somiglianza tra me e mio fratello: siamo entrambi dei sottoni del cazzo - marsoblivion_ : Ma parliamo anche della somiglianza tra me e la mia icon - quellogay : @xbabysol Comunque anche tu vedi una somiglianza tra la tipa del video e fra? - ___savvy : RT @marifcinter: Ormai la somiglianza tra Giampaolo e Stannis Baratheon è totale - danielastazi : Una somiglianza non indifferente tra #gianmarcosaurino e @Lucaargentero stesso sguardo e stesso sorriso contagioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra Somiglianza tra Anna Ascione e Caterina Scorsone Isa e Chia A Trieste John Malkovich “interpreta” le più celebri fotografie di sempre

Il Magazzino delle Idee di Trieste ospita gli scatti di Sandro Miller con protagonista John Malkovich: un omaggio ai grandi nomi della fotografia.

Galeotto fu Truman Capote, o meglio il ritratto fotografico che gli fece Irving

Galeotto fu Truman Capote, o meglio il ritratto fotografico che gli fece Irving Penn nel 1948. Più di quarant'anni dopo, a Chicago, nella sede della Steppenwolf Theatre Company, dopo una ...

Il Magazzino delle Idee di Trieste ospita gli scatti di Sandro Miller con protagonista John Malkovich: un omaggio ai grandi nomi della fotografia.Galeotto fu Truman Capote, o meglio il ritratto fotografico che gli fece Irving Penn nel 1948. Più di quarant'anni dopo, a Chicago, nella sede della Steppenwolf Theatre Company, dopo una ...