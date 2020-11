SNAI – Champions League: più Real che InterAtalanta-Liverpool, quote reds (Di lunedì 2 novembre 2020) (Milano 2 novembre 2020) - Pronostico “blanco” per una delle sfide più ricche di storia in campo europeo. Il colpo di Conte a 3,70. Gasperini, sfida in salita a Klopp: «1» bergamasco a 3,10. Zenit-Lazio, quote in equilibrio - Juventus strafavorita in casa del Ferencvaros. Milano, 2 novembre 2020 – Real Madrid-Inter: riparte domani in Champions League una storia che ha visto il primo grande capitolo il 27 maggio 1964, quando Mazzola e Herrera conquistarono la prima Coppa dei Campioni nerazzurra. Da allora la sfida è diventata un classico (sebbene le due squadre non si incontrino da ben 22 anni) come dimostrano i 15 match disputati con una leggera prevalenza a favore dell'Inter, 7 vittorie a 6 con due pareggi. Entrambe sono a caccia del primo successo nel girone, ma gli analisti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) (Milano 2 novembre 2020) - Pronostico “blanco” per una delle sfide più ricche di storia in campo europeo. Il colpo di Conte a 3,70. Gasperini, sfida in salita a Klopp: «1» bergamasco a 3,10. Zenit-Lazio,in equilibrio - Juventus strafavorita in casa del Ferencvaros. Milano, 2 novembre 2020 –Madrid-Inter: riparte domani inuna storia che ha visto il primo grande capitolo il 27 maggio 1964, quando Mazzola e Herrera conquistarono la prima Coppa dei Campioni nerazzurra. Da allora la sfida è diventata un classico (sebbene le due squadre non si incontrino da ben 22 anni) come dimostrano i 15 match disputati con una leggera prevalenza a favore dell'Inter, 7 vittorie a 6 con due pareggi. Entrambe sono a caccia del primo successo nel girone, ma gli analisti ...

Champions: Inter in bilico, Juve e Lazio 'vedono' gli ottavi

Riparte domani in Champions una storia che ha visto il primo grande capitolo il 27 maggio 1964, quando Mazzola e Herrera conquistarono la prima Coppa dei Campioni dei nerazzurri contro il Real Madrid.

