Simone Nolasco su Instagram: «L’omofobia è il peggior cancro della nostra società» (Di lunedì 2 novembre 2020) Simone Nolasco fa parte del cast dei ballerini professionisti del programma Amici di Maria De Filippi di Canale 5. L’artista è molto attivo anche sui social. Il profilo Instagram di Simone Nolasco è seguito da oltre 329 mila followers, i quali ogni giorno si lasciato incantare dalle sue mille avventure. Attraverso i social Simone racconta sia la sua vita professionale che privata. Proprio con un post ha parlato della sua storia d’amore con Ezequiel De Lorenzi. Il ballerino questa estate ha pubblicato una loro foto dove sorridono felici all’obiettivo. Simone, poi, con il suo messaggio contro ogni forma di pregiudizio è arrivato dritto al cuore dei suoi followers. Leggi anche –> Giorgio Panariello ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020)fa parte del cast dei ballerini professionisti del programma Amici di Maria De Filippi di Canale 5. L’artista è molto attivo anche sui social. Il profilodiè seguito da oltre 329 mila followers, i quali ogni giorno si lasciato incantare dalle sue mille avventure. Attraverso i socialracconta sia la sua vita professionale che privata. Proprio con un post ha parlatosua storia d’amore con Ezequiel De Lorenzi. Il ballerino questa estate ha pubblicato una loro foto dove sorridono felici all’obiettivo., poi, con il suo messaggio contro ogni forma di pregiudizio è arrivato dritto al cuore dei suoi followers. Leggi anche –> Giorgio Panariello ...

assonnata_ : Le storie di Simone Nolasco in cui balla meravigliose e lui è una delle ultime certezze in quel programma ormai all… - meleonoray : Simone Nolasco e Valeria Angione sono la coppia di amici vip che desideravo vedere! L'ho scritto mille volte a Vale… - mrsemme : RT @assonnata_: Consiglio le storie di Simone Nolasco relative all’esperienza che ha avuto con l’igienizzante non per motivi particolari ma… - assonnata_ : Consiglio le storie di Simone Nolasco relative all’esperienza che ha avuto con l’igienizzante non per motivi particolari ma perché è bono - aftervhours : ma quelli in ginocchio sono uno totti e l’altro simone nolasco e non accetto che mi diciate il contrario perché son… -