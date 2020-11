«Siamo davanti ad un nuovo terrorismo islamico» (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo gli attentati in Francia un clima di terrore ha avvolto l'Europa. L'ultimo episodio c'è stato ieri a Lione dove un altro religioso è stato ferito con un fucile a canne mozze mentre chiudeva la chiesa. Gli attacchi terroristici sono cambiati, si tende a colpire in modo mirato chi ha disonorato il profeta e sono compiuti come negli ultimi tre casi da migranti giovanissimi reclutati dalla rete.«Nel periodo di coronavirus e con il lockdown iniziato in Francia il rischio di attentati è ancora più alto. Il numero dei ragazzi che potrebbero avvicinarsi al jihadismo dalla rete con l'emergenza aumenterà» - ci spiega Francesco Marone, ricercatore dell'Ispi e associate fellow dell'International Centre for Counter-Terrorism dell'Aja, in OlandaCosa ne pensa degli ultimi attacchi terroristici avvenuti in Francia? «La Francia è il paese ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo gli attentati in Francia un clima di terrore ha avvolto l'Europa. L'ultimo episodio c'è stato ieri a Lione dove un altro religioso è stato ferito con un fucile a canne mozze mentre chiudeva la chiesa. Gli attacchi terroristici sono cambiati, si tende a colpire in modo mirato chi ha disonorato il profeta e sono compiuti come negli ultimi tre casi da migranti giovanissimi reclutati dalla rete.«Nel periodo di coronavirus e con il lockdown iniziato in Francia il rischio di attentati è ancora più alto. Il numero dei ragazzi che potrebbero avvicinarsi al jihadismo dalla rete con l'emergenza aumenterà» - ci spiega Francesco Marone, ricercatore dell'Ispi e associate fellow dell'International Centre for Counter-Terrorism dell'Aja, in OlandaCosa ne pensa degli ultimi attacchi terroristici avvenuti in Francia? «La Francia è il paese ...

