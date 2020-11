Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach martedì | ore 18 | 55 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 2 novembre 2020) Terzo turno della fase a gironi di Champions League e la capolista del Gruppo BDonestk proverà ad allungare battendo in casa il. La squadra di Castro è sorprendentemente in vetta al girone dopo aver colto una storica vittoria al Santiago Bernabeu nella prima giornata. Il campionato al momento vede in testa la Dinamo … InfoBetting: Scommesse Sportive e