Sfida Trump-Biden | sulla Rai la maratona in diretta delle elezioni americane

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Quasi 60 ore di diretta, tra reti e testate, in poco più di ventiquattr’ore. È l’offerta informativa del Servizio Pubblico fra il 3 e il 4 novembre per raccontare l’elezione del 46° Presidente degli Stati Uniti. Oggi, 2 novembre, Rai2 si occupa dei due candidati e della storia della politica statunitense, con una serata Rai documentari e il doc, in prima visione, in collaborazione con l’emittente Usa PBS dal titolo “Serata americana – Da Obama a Trump”. La maratona tv vera e propria inizierà però domani, martedì 3 novembre, quando negli Stati Uniti le urne staranno per chiudersi: dalle 23.30 e per tutta la notte Rai1, in diretta dallo Studio 5 di via Teulada, ospiterà un lungo “Speciale Porta a porta”, a cura di Rai1 e Tg1, con Bruno Vespa e con la partecipazione di Monica Maggioni.