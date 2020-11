Servono nuove prospettive per le donne italiane dopo il Covid-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) Sebbene il lockdown degli scorsi mesi ci abbia fatto sentire tutti simili davanti alla crisi, gli effetti della pandemia hanno dimostrato che le ripercussioni socio-economiche si stanno concentrando specialmente su alcune categorie della popolazione. Secondo numerosi studi (Caritas, Istat, Openpolis) tra le principali vittime ci sono le donne.Nonostante decenni di battaglie in favore della parità di genere, a oggi uomini e donne affrontano ancora situazioni molto differenti all’interno del mercato del lavoro, un divario che in inglese prende il nome di gender gap. Differenze che si concretizzano in una diversa retribuzione e un differente livello di occupazione.La retribuzioneIn Italia, i dati riguardanti il gender pay gap, ossia la differenza di retribuzione tra due lavoratori di pari grado ma di sesso diverso, potrebbero sembrare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Sebbene il lockdown degli scorsi mesi ci abbia fatto sentire tutti simili davanti alla crisi, gli effetti della pandemia hanno dimostrato che le ripercussioni socio-economiche si stanno concentrando specialmente su alcune categorie della popolazione. Secondo numerosi studi (Caritas, Istat, Openpolis) tra le principali vittime ci sono le.Nonostante decenni di battaglie in favore della parità di genere, a oggi uomini eaffrontano ancora situazioni molto differenti all’interno del mercato del lavoro, un divario che in inglese prende il nome di gender gap. Differenze che si concretizzano in una diversa retribuzione e un differente livello di occupazione.La retribuzioneIn Italia, i dati riguardanti il gender pay gap, ossia la differenza di retribuzione tra due lavoratori di pari grado ma di sesso diverso, potrebbero sembrare ...

sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con nuova stretta. Possibili lockdown a #Milano, #Napoli e #Genova @sole24ore… - sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - IosonoScala : @Marco_dreams @welikeduel La cosa che fa più inc@zz@re... Riguarda il fatto che persone come lui, che hanno fatto l… - Affaritaliani : #COVID19, @GiuseppeConteIT: 'Al lavoro per capire se servono nuove misure' #Conte / GUARDA IL VIDEO: -

Ultime Notizie dalla rete : Servono nuove Docenti all’estero, Anief: servono nuove regole Orizzonte Scuola La Flip Camera del nuovo ASUS Zenfone 7 Pro alla prova

ASUS è di certo un'autorità quando si parla di personal computer, sia che questi servano per lo studio e ... Una gamma che al suo massimo offre il nuovo ASUS Zenfone 7 Pro, dispositivo di ...

Coronavirus, gli infermieri: 'Servono misure più restrittive' | Dpcm: verso coprifuoco nazionale alle 21

Si aggrava il bilancio mondiale della pandemia: i morti superano la soglia degli 1,2 milioni, oltre 46,4 milioni i contagi. Quasi un decesso su 5 si è verificato negli Usa. Intanto trapela che il Dpcm ...

ASUS è di certo un'autorità quando si parla di personal computer, sia che questi servano per lo studio e ... Una gamma che al suo massimo offre il nuovo ASUS Zenfone 7 Pro, dispositivo di ...Si aggrava il bilancio mondiale della pandemia: i morti superano la soglia degli 1,2 milioni, oltre 46,4 milioni i contagi. Quasi un decesso su 5 si è verificato negli Usa. Intanto trapela che il Dpcm ...