Serie C, il Catanzaro blinda la panchina di mister Calabro in vista della sfida contro il Palermo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Catanzaro blinda la panchina di Antonio Calabro.A pochi giorni dalla sfida contro il Palermo, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 allo Stadio "Nicola Ceravolo" e valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C, il club calabrese ha rinnovato la sua fiducia nei confronti del tecnico originario di Galatina con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione."Piena fiducia in mister Antonio Calabro e nessun dubbio sul suo operato. I vertici dell’US Catanzaro intendono rispondere alle notizie, apparse su alcuni siti, sul futuro tecnico della squadra giallorossa dopo la sconfitta di oggi a ... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 novembre 2020) Illadi Antonio.A pochi giorni dallail, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 allo Stadio "Nicola Ceravolo" e valida per l'ottava giornata del campionato diC, il club calabrese ha rinnovato la sua fiducia nei confronti del tecnico originario di Galatina con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione."Piena fiducia inAntonioe nessun dubbio sul suo operato. I vertici dell’USintendono rispondere alle notizie, apparse su alcuni siti, sul futuro tecnicosquadra giallorossa dopo la sconfitta di oggi a ...

