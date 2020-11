Serie C Gold Basket, la Miwa Energia ripartirà il 10 gennaio 2021 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il consiglio direttivo del comitato regionale FIP Campania ha emesso le nuove date per l’inizio dei campionati che, come da DPCM del 24 Ottobre, erano stati sospesi. La Miwa Energia, che partecipa al campionato di Serie C Gold, inizierà la sua season il 10 gennaio del nuovo anno così come la Silver, la B femminile e la D regionale. Anche per i campionati giovanili è previsto il nuovo inizio nel mese di gennaio ma non c’è ancora una data stabilita. Ciò che è certo è che il calendario della Serie C maschile, che era stato già ufficializzato, è definitivamente annullato e verrà sostituito con uno nuovo nel rispetto anche delle nuove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il consiglio direttivo del comitato regionale FIP Campania ha emesso le nuove date per l’inizio dei campionati che, come da DPCM del 24 Ottobre, erano stati sospesi. La, che partecipa al campionato di, inizierà la sua season il 10del nuovo anno così come la Silver, la B femminile e la D regionale. Anche per i campionati giovanili è previsto il nuovo inizio nel mese dima non c’è ancora una data stabilita. Ciò che è certo è che il calendario dellaC maschile, che era stato già ufficializzato, è definitivamente annullato e verrà sostituito con uno nuovo nel rispetto anche delle nuove ...

SERIE BTREVISO Niente ottavi di finale di Supercoppa di serie B per la Rucker Sanve con la qualificazione del girone che sorride alla Falconstar Monfalcone. Il team goriziano infatti vince lo scontro.

Le scelte, al momento, indicano una ripartenza degli allenamenti per il 25 novembre e, poi, un avvio del campionato nel 2021, precisamente il 10 gennaio. Date, queste, che potrebbero però subire slitt ...

