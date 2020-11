Serie C, dg Grosseto: “Siamo in ginocchio, possibile ritiro dal torneo. Girone C, Lega ostaggio…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Filippo Marra Cutrupi lancia l'allarme.Periodo nero per il calcio, con l'emergenza sanitaria Legata al Coronavirus che non smette di intaccare anche lo sport. A fare il punto della situazione, rilasciando dichiarazioni dure durante un'intervista concessa ai microfoni di "TuttoC", è il direttore generale del Grossetto Filippo Marra Cutrupi. "Il Grosseto pensa al ritiro dal campionato. Abbiamo costruito la squadra sui giovani e cambiando in corso le regole si danneggiano le società e ci mettono in ginocchio. In ginocchio siamo già per il governo e protocollo e non abbiamo ristoro. Noi non siamo in grado di mantenere impegni assunti pur giocando con cinque giovani a partita. Con prospettiva di questo passo non riusciamo ad ottenere più di 200 mila euro nel budget previsto, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 novembre 2020) Filippo Marra Cutrupi lancia l'allarme.Periodo nero per il calcio, con l'emergenza sanitariata al Coronavirus che non smette di intaccare anche lo sport. A fare il punto della situazione, rilasciando dichiarazioni dure durante un'intervista concessa ai microfoni di "TuttoC", è il direttore generale del Grossetto Filippo Marra Cutrupi. "Ilpensa aldal campionato. Abbiamo costruito la squadra sui giovani e cambiando in corso le regole si danneggiano le società e ci mettono in. Insiamo già per il governo e protocollo e non abbiamo ristoro. Noi non siamo in grado di mantenere impegni assunti pur giocando con cinque giovani a partita. Con prospettiva di questo passo non riusciamo ad ottenere più di 200 mila euro nel budget previsto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Grosseto Grosseto, il Dg tuona: "Danneggiati da cambi di regole. Non escludo il ritiro dal campionato" TUTTO mercato WEB Pari fra Pontedera e Grosseto, 0 a 0

PONTEDERA: Nessun gol ma diverse occasioni per tutte e due le squadre, con i grossetani più attivi. Primo pareggio in campionato e 5O° confronto col Grosseto ...

Serie C, i Promossi & Bocciati dell’8a giornata

Promossi & Bocciati per la ottava giornata di Serie C. Analisi dei migliori e dei peggiori della giornata dove spicca il super attacco ...

PONTEDERA: Nessun gol ma diverse occasioni per tutte e due le squadre, con i grossetani più attivi. Primo pareggio in campionato e 5O° confronto col Grosseto ...

Promossi & Bocciati per la ottava giornata di Serie C. Analisi dei migliori e dei peggiori della giornata dove spicca il super attacco ...