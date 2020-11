Sei disoccupato? Ecco l’assegno che va dai 250 ai 5000 euro al mese (Di lunedì 2 novembre 2020) Il nuovo Voucher di Disoccupazione si aggiunge agli ammortizzatori sociali già presenti ed è stato inserito all’interno della legge di stabilità, sperando di poter aiutare almeno una parte dei disoccupati italiani, che ad oggi rappresentano il 12,1% della popolazione. Sono state rese note alcune novità per i disoccupati: a breve infatti, si potrà richiedere il nuovo assegno di ricollocamento, una buona notizia per oltre 50.000 disoccupati in linea con i requisiti obbligatori. La notizia è stata confermata dal Ministro del Lavoro che ha illustrato tutte le modalità con cui i disoccupati in linea con i requisiti possono fare la domanda per gli assegni, per i quali è stato disposto un investimento di 750 milioni di euro. Sei disoccupato? Ecco l’assegno che va dai 250 ai ... Leggi su android-news.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) Il nuovo Voucher di Disoccupazione si aggiunge agli ammortizzatori sociali già presenti ed è stato inserito all’interno della legge di stabilità, sperando di poter aiutare almeno una parte dei disoccupati italiani, che ad oggi rappresentano il 12,1% della popolazione. Sono state rese note alcune novità per i disoccupati: a breve infatti, si potrà richiedere il nuovo assegno di ricollocamento, una buona notizia per oltre 50.000 disoccupati in linea con i requisiti obbligatori. La notizia è stata confermata dal Ministro del Lavoro che ha illustrato tutte le modalità con cui i disoccupati in linea con i requisiti possono fare la domanda per gli assegni, per i quali è stato disposto un investimento di 750 milioni di. Seil’assegno che va dai 250 ai ...

abcdeg_k : RT @facciamocome: In Botswana se sei disoccupato non intenerisci nessuno, anzi. - JaxTellerone : @ManlioDS Voglio ricordalo ad ogni tuo tweet: tu sei la prova che i miracoli esistono al contrario della meritocraz… - facciamocome : In Botswana se sei disoccupato non intenerisci nessuno, anzi. - Stemar7Denari : RT @LaFionda2020: Sei disoccupato? Ti interessa un corso di cybersecurity per poter trovare lavoro? No problem, ecco un corso gratuito per… - myssstanelenoir : @maniconio L'abbiamo capito che sei disoccupato... -

Ultime Notizie dalla rete : Sei disoccupato I comuni del Biellese aprono cantieri di lavoro per disoccupati La Provincia di Biella I comuni del Biellese aprono cantieri di lavoro per disoccupati

Facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’inclusione sociale di chi, specie in un periodo in cui le difficoltà sono accresciute dalla crisi ...

Lavoro: la Regione Piemonte stanzia due milioni e mezzo per l’inserimento di disoccupati e inoccupati nei cantieri pubblici

Al via il bando regionale destinato agli enti pubblici che potranno prendere in carico personale per finanziare interventi in ambito ambientale, culturale, artistico, turistico, e di pubblica utilità ...

Facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’inclusione sociale di chi, specie in un periodo in cui le difficoltà sono accresciute dalla crisi ...Al via il bando regionale destinato agli enti pubblici che potranno prendere in carico personale per finanziare interventi in ambito ambientale, culturale, artistico, turistico, e di pubblica utilità ...