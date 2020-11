Sean Connery: il curioso motivo per cui accettò di fare La leggenda degli uomini straordinari (Di martedì 3 novembre 2020) Sean Connery scelse di girare il film La leggenda degli uomini straordinari per un motivo legato al successo delle saga di Harry Potter e Il Signore degli Anelli. Sean Connery scelse di girare il film La leggenda degli uomini straordinari per un motivo non esattamente legato alla qualità del progetto. Il compianto attore scozzese accettò infatti il ruolo di Allan Quartermain pur non avendo capito la sceneggiatura del progetto, temendo altrimenti di ripetere un errore fatto in passato. Questa fu la spiegazione di Connery al riguardo: "Mi hanno offerto il ruolo di Gandalf ne Il signore degli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 novembre 2020)scelse di girare il film Laper unlegato al successo delle saga di Harry Potter e Il SignoreAnelli.scelse di girare il film Laper unnon esattamente legato alla qualità del progetto. Il compianto attore scozzese accettò infatti il ruolo di Allan Quartermain pur non avendo capito la sceneggiatura del progetto, temendo altrimenti di ripetere un errore fatto in passato. Questa fu la spiegazione dial riguardo: "Mi hanno offerto il ruolo di Gandalf ne Il signore...

repubblica : Sean Connery, il ricordo di Ursula Andress: 'Era un uomo vero, come non ce ne sono più. Il successo di Bond grazie… - disinformatico : Per tutti quelli che stanno condividendo la 'lettera di Sean Connery ad Apple'. - Agenzia_Ansa : Addio a #SeanConnery, leggenda del cinema. L'attore scozzese è stato il primo e iconico interprete di James Bond -… - xselenaspowers : RT @crumbljng: nel giro di qualche giorno sono morti sean connery e gigi proietti, questo 2020 schifo non si ferma mai - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sean Connery, Harrison Ford e George Lucas ricordano l'attore -