Se si risveglia il drago del terrore

(Di lunedì 2 novembre 2020) di Francesco Alberoni. L’Occidente, colpito dal terrorismo, non ha mai messo in connessione l’islamismo con il disagio che tutti i Paesi islamici attraversavano a causa della occidentalizzazione accelerata e della globalizzazione. Un disagio che si è espresso in termini religiosi, come islamismo, speranza in un mondo felice e ordinato dalla sharia. Invece nei Paesi occidentali …