Scuola, la Puglia riapre il 25% delle classi: Campania unica in Europa a tenerle chiuse (Di lunedì 2 novembre 2020) Con la riapertura del 25 per cento delle classi in Puglia la Campania resta l’unica regione d’Europa a tenere chiusi tutti gli istituti, comprese materne e scuole dell’infanzia. Una scelta che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e l’Unità di Crisi hanno provato a motivare con i dati sui contagi. Senza placare, però, l’ira dei genitori e di tanti dirigenti scolastici. La Regione, fanno notare in molti, pur diffondendo dei dati peraltro parziali e relativi per lo più all’area napoletana non ha alcuna evidenza scientifica circa la genesi dei contagi. Non è, infatti, dimostrato che queste persone colpite dal Covid-19 (alunni, docenti e personale scolastico) abbiano contratto il virus all’interno degli istituti. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Con la riapertura del 25 per centoinlaresta l’regione d’a tenere chiusi tutti gli istituti, comprese materne e scuole dell’infanzia. Una scelta che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e l’Unità di Crisi hanno provato a motivare con i dati sui contagi. Senza placare, però, l’ira dei genitori e di tanti dirigenti scolastici. La Regione, fanno notare in molti, pur diffondendo dei dati peraltro parziali e relativi per lo più all’area napoletana non ha alcuna evidenza scientifica circa la genesi dei contagi. Non è, infatti, dimostrato che queste persone colpite dal Covid-19 (alunni, docenti e personale scolastico) abbiano contratto il virus all’interno degli istituti. ...

