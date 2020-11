Sci alpino: proseguono gli allenamenti per la Nazionale italiana (Di lunedì 2 novembre 2020) proseguono gli allenamenti per il trio Elite femminile di sci alpino, convocato dal direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi fino a venerdì 6 novembre sul ghiacciaio della Val Senales (Bz) con Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, assistite come da sempre anche dai tecnici Daniele Simoncelli e Marcello Tavola. Del gruppo faranno parte anche Roberta Melesi e Laura Pirovano, seguite da Paolo Deflorian, mentre nelle giornate del 5 e 6 novembre si aggregherà alle compagne anche Nicol Delago. Nella medesima località saranno presenti anche tre delle componenti della squadra di slalom con Irene Curtoni, Lara Della Mea e Marta Rossetti, seguite dagli allenatori Matteo Guadagnini e Davide Marchetti. Turno di riposo per Martina Peterlini. Gli uomini jet di Coppa del mondo sono invece in viaggio verso Cervinia (Ao), ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)gliper il trio Elite femminile di sci, convocato dal direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi fino a venerdì 6 novembre sul ghiacciaio della Val Senales (Bz) con Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, assistite come da sempre anche dai tecnici Daniele Simoncelli e Marcello Tavola. Del gruppo faranno parte anche Roberta Melesi e Laura Pirovano, seguite da Paolo Deflorian, mentre nelle giornate del 5 e 6 novembre si aggregherà alle compagne anche Nicol Delago. Nella medesima località saranno presenti anche tre delle componenti della squadra di slalom con Irene Curtoni, Lara Della Mea e Marta Rossetti, seguite dagli allenatori Matteo Guadagnini e Davide Marchetti. Turno di riposo per Martina Peterlini. Gli uomini jet di Coppa del mondo sono invece in viaggio verso Cervinia (Ao), ...

