Scacco matto da Xiaomi all’iPhone 12 con il caricabatterie da 5 euro

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’iPhone 12 senzaa parete nella confezione di vendita ha fatto discutere molti fan Apple ma soprattutto i detrattori del brand. La mossa ecologista dell’azienda di Cupertino è stata interpretata dai più come una furbata per risparmiare sui costi di produzione e, nello stesso tempo, per ricavare nuovi introiti proprio dalla vendita separata del fondamentale accessorio. Molti produttori Android concorrenti hanno ironizzato sulla scelta nei giorni immediatamente successivi alla presentazione dei melafonini ma orain particolare ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Il produttore cinese ha appena lanciato in Cina unda 20 W, per la ricarica rapida degli ultimissimi iPhone 12. Naturalmente il concorrente di Apple ha pensato bene di rendere l’accessorio ...