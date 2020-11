Sara Croce: il suo ex, l’iraniano Hormoz Vasfi, rivuole un milione di euro (Di lunedì 2 novembre 2020) Dice lui: «Sei stata con me perché sono ricco, ma non mi amavi. E adesso ti denuncio, mi hai “raggirato” e rivoglio i soldi spesi per te». Dice lei: «Non è vero, la tua è una ripicca, ci siamo lasciati, hai iniziato a perseguitarmi e ti ho denunciato per stalking». Questo, in sostanza, attraverso i loro avvocati, si sono detti due ex fidanzati che si scontrano ferocemente. Lei è la modella Sara Croce, ventidue anni. Madre Natura a Ciao Darwin e poi Bonas di Avanti un altro!, accanto a Paolo Bonolis. Lui è il petroliere iraniano Hormoz Vasfi, cinquantasette anni, un milionario con società sparse ovunque, frequentatore del bel mondo, ospite di Flavio Briatore questa estate in Sardegna dove ha giocato a calcio anche con Paolo Bonolis, il ... Leggi su aciclico (Di lunedì 2 novembre 2020) Dice lui: «Sei stata con me perché sono ricco, ma non mi amavi. E adesso ti denuncio, mi hai “raggirato” e rivoglio i soldi spesi per te». Dice lei: «Non è vero, la tua è una ripicca, ci siamo lasciati, hai iniziato a perseguitarmi e ti ho denunciato per stalking». Questo, in sostanza, attraverso i loro avvocati, si sono detti due ex fidanzati che si scontrano ferocemente. Lei è la modella, ventidue anni. Madre Natura a Ciao Darwin e poi Bonas di Avanti un altro!, accanto a Paolo Bonolis. Lui è il petroliere iraniano, cinquantasette anni, un milionario con società sparse ovunque, frequentatore del bel mondo, ospite di Flavio Briatore questa estate in Sardegna dove ha giocato a calcio anche con Paolo Bonolis, il ...

IlContiAndrea : #Salzano '#IlVolotributetoEnnioMorricone sarà anche un grande evento tv e andrà in onda su una rete generalista che… - Notiziedi_it : Sara Croce e Hormoz Vasfi: amore o truffa? Se ne parla a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset - breakingnewsit : TT: Oppini, Rocchi, Lory Del Santo, Sara Croce, Notte, claudio e alice, Dai Gigi, locatelli, no gigi, Tommaso. - Emanuele4Music : Sara Croce e Hormoz Vasfi: amore o truffa? Se ne parla a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset… - ramonclassy : RT @notjesus33: Sara Croce che rivede il miliardario Iraniano #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Croce SARA CROCE ED EX FIDANZATO HORMOZ VASFI/ Taylor Mega 'non bisogna additare lei' Il Sussidiario.net Sara Croce: il suo ex, l’iraniano Hormoz Vasfi, rivuole un milione di euro

Questo, in sostanza, attraverso i loro avvocati, si sono detti due ex fidanzati che si scontrano ferocemente. Lei è la modella Sara Croce, ventidue anni. Madre Natura a Ciao Darwin e poi Bonas di ...

Rosario Salvaggio va in pensione, il saluto del Comune di Santa Croce

Un dipendente comunale di Santa Croce sull’Arno molto conosciuto, in servizio dal 1° agosto 1992, va in pensione proprio in questi giorni: si tratta di Rosario Salvaggio, Responsabile manutenzione del ...

Questo, in sostanza, attraverso i loro avvocati, si sono detti due ex fidanzati che si scontrano ferocemente. Lei è la modella Sara Croce, ventidue anni. Madre Natura a Ciao Darwin e poi Bonas di ...Un dipendente comunale di Santa Croce sull’Arno molto conosciuto, in servizio dal 1° agosto 1992, va in pensione proprio in questi giorni: si tratta di Rosario Salvaggio, Responsabile manutenzione del ...