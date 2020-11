Sara Croce | il suo ex | l’iraniano Hormoz Vasfi | rivuole un milione di euro

Leggi su aciclico

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dice lui: «Sei stata con me perché sono ricco, ma non mi amavi. E adesso ti denuncio, mi hai “raggirato” e rivoglio i soldi spesi per te». Dice lei: «Non è vero, la tua è una ripicca, ci siamo lasciati, hai iniziato a perseguitarmi e ti ho denunciato per stalking». Questo, in sostanza, attraverso i loro avvocati, si sono detti due ex fidanzati che si scontrano ferocemente. Lei è la modella, ventidue anni. Madre Natura a Ciao Darwin e poi Bonas di Avanti un altro!, accanto a Paolo Bonolis. Lui è il petroliere iraniano, cinquantasette anni, un milionario con società sparse ovunque, frequentatore del bel mondo, ospite di Flavio Briatore questa estate in Sardegna dove ha giocato a calcio anche con Paolo Bonolis, il ...