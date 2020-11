Sanità, scuola ed energia nelle smart city del futuro di Huawei (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ingresso della sede Huawei a Milano (foto Daniele Monaco)L’esempio di punta in Italia è Cagliari, laboratorio di smart city controllata da un’unica piattaforma Ioc – Intelligence operation center, in grado di raccogliere i silos di big data in una sola schermata, realizzato con la collaborazione fra Huawei, centro Crs4, Regione Sardegna e sei piccole e medie imprese. Abilitatore, partner e incubatore: così Huawei si propone nella seconda edizione dello smart city tour per costruire la “smart Italy” del futuro. “Nel 2021 ci concentreremo su sanità, educazione, energia green, comunità locali e manterremo l’attenzione verso il sud Italia, aprendo ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) L’ingresso della sedea Milano (foto Daniele Monaco)L’esempio di punta in Italia è Cagliari, laboratorio dicontrollata da un’unica piattaforma Ioc – Intelligence operation center, in grado di raccogliere i silos di big data in una sola schermata, realizzato con la collaborazione fra, centro Crs4, Regione Sardegna e sei piccole e medie imprese. Abilitatore, partner e incubatore: cosìsi propone nella seconda edizione dellotour per costruire la “Italy” del. “Nel 2021 ci concentreremo su sanità, educazione,green, comunità locali e manterremo l’attenzione verso il sud Italia, aprendo ...

