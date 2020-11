Samsonite | Rimowa | Roncato | quale valigia scegliere per il viaggio

Leggi su chedonna

(Di lunedì 2 novembre 2020) Per Julio Iglesias “Lasul letto è quella di un lungo” ma noi donne sappiamo che al giorno d’oggi i viaggi sono sì più frequenti ma anche più brevi. Ecco quindi alcune valide idee per i nostri spostamenti. Parola d’ordine? Praticità! Nell’attesa di sapere come e quando la nostra libertà verrà nuovamente limitata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it