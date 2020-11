“Salviamo la Whirlpool di Napoli” La petizione degli operai traditi dal governo amico delle multinazionali

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 2 novembre 2020) Condividiamo e rilanciamo lache è stata lanciata in rete per salvare ladi Napoli. Mentre gliperdono il posto di lavoro, durante una pandemia e in uno dei momenti più tragici per il Paese, dove sono i ministri Patuanelli e Catalfo? Ecco che glialzano ora la voce,dai Cinquestelle e dal. Basta leggere queste parole per capire come stanno le cose: “Mi chiamo Luciano, sono di Napoli, ho 52 anni e dal 1986 lavoro in questa fabbrica, la storica Ignis fondata da Borghi, poi diventata Philips e dagli inizi anni ’90. Insieme ai miei oltre 400 colleghi, più indotto, abbiamo trascorso interi anni di vita e di ...