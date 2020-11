Salerno, uomo evade dagli arresti domiciliari: pagherà con il carcere (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto in arresto I.A.V., per il reato di evasione. In particolare, il giovane si è reso protagonista di ripetute evasioni dagli arresti domiciliari cui è stato recentemente sottoposto. Ieri sera, nella zona orientale della città, poco dopo le venti, l’attenzione degli uomini di una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Salerno è stata attirata da un giovane, che, da solo, camminava frettolosamente nel buio, guardandosi nervosamente intorno. Gli Agenti della Polizia di Stato si sono avvicinati al giovane, che ha provato a fuggire ma è stato raggiunto ed identificato per A. V. I., ventiduenne , salernitano, sottoposto agli arresti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto in arresto I.A.V., per il reato di evasione. In particolare, il giovane si è reso protagonista di ripetute evasionicui è stato recentemente sottoposto. Ieri sera, nella zona orientale della città, poco dopo le venti, l’attenzione degli uomini di una pattuglia della Sezione Volanti della Questura diè stata attirata da un giovane, che, da solo, camminava frettolosamente nel buio, guardandosi nervosamente intorno. Gli Agenti della Polizia di Stato si sono avvicinati al giovane, che ha provato a fuggire ma è stato raggiunto ed identificato per A. V. I., ventiduenne , salernitano, sottoposto agli...

c_dorsi : @salerno_la 1^ cittadino di #MoioDellaCivitella è normale ke le persone abbiamo 1 p’ò di #paure, #ansie e… - ONDANEWSweb : Salerno: autista lo invita a indossare la mascherina, uomo dà in escandescenze e frantuma la porta del bus -… - positanonews : Salerno: l’autista lo invita a mettere la mascherina. Uomo sfonda la porta del bus a calci tra le #news… - salerno_vince : RT @Franco32656300: Ecco uno dei mandanti delle violenze e delle devastazioni neofasciste di questi giorni. L'uomo che cerca in ogni modo d… - gjscco : RT @matteoc1951: @007Vincentxxx Questi momenti sono quelli in cui mi vergogno che il nome della mia Salerno possa essere associato a quest'… -

“Abbiamo avuto l'onore di accogliere il meraviglioso artista al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, dove ha curato due riuscitissime ... profonda cultura e la straordinaria umanità di un uomo ...

