Salernitana-Reggiana 3-0 a tavolino? L’avvocato Chiacchio: “Protocollo Serie B inadeguato” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sono stato allertato dalla Reggiana, soltanto lo scorso sabato. Abbiamo fatto richiesta di rinvio a tutte le autorità competenti, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E’ certamente un caso eccezionale, ma il protocollo redatto per la Lega di B si è rivelato inadeguato. Soprattutto se c’è una gara infrasettimanale”. Lo ha detto Eduardo Chiacchio, avvocato della Reggiana, intervenuto a Radio Punto Nuovo sul caso della compagine emiliana falcidiata dal Covid-19. “I tredici calciatori eleggibili per una partita, possono essere tutti quelli registrati. Non capisco il perché di questo 3-0 a tavolino – aggiunge – faremo reclamo al giudice e dimostreremo che la squadra non era nelle condizioni di poter onorare la trasferta”. “Non sono a ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sono stato allertato dalla, soltanto lo scorso sabato. Abbiamo fatto richiesta di rinvio a tutte le autorità competenti, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. E’ certamente un caso eccezionale, ma il protocollo redatto per la Lega di B si è rivelato inadeguato. Soprattutto se c’è una gara infrasettimanale”. Lo ha detto Eduardo, avvocato della, intervenuto a Radio Punto Nuovo sul caso della compagine emiliana falcidiata dal Covid-19. “I tredici calciatori eleggibili per una partita, possono essere tutti quelli registrati. Non capisco il perché di questo 3-0 a– aggiunge – faremo reclamo al giudice e dimostreremo che la squadra non era nelle condizioni di poter onorare la trasferta”. “Non sono a ...

sportface2016 : #SalernitanaReggiana 3-0 a tavolino? Il legale non ci sta: 'Protocollo inadeguato, ottimista sul ricorso' #SerieB - GazzettaSalerno : La Reggiana non si presenta all’Arechi. Verso il 3-0 a tavolino per la Salernitana. - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??Il ds della #Reggiana contro #Lotito: 'Sapevo già come sarebbe finita con la #Salernitana. #Lotito è come #Moggi'. Lo sf… - BombeDiVlad : ??Il ds della #Reggiana contro #Lotito: 'Sapevo già come sarebbe finita con la #Salernitana. #Lotito è come #Moggi'… - tabellamercatob : Campionato #SerieB e #Covid_19 Caso #Reggiana Com’è possibile il 3-0 a tavolino con 18 giocatori positivi? Le prot… -