Saipem | Cao | “Capaci di adattarci Ruolo attivo nella transizione energetica”

(Teleborsa) – Adattamento e gestone del rischio: due tratti distintivi del DNA d Saipem che, in situazioni come quella di oggi, dominata dall'incertezza causata dall'emergenza Covid, consentono alla società di continuare a lavorare in scurezza. Lo ha affermato l'Amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, durante il suo intervento alla conferenza EXPOTECH ESREL 2020 PSAM 15. "Saipem ha sviluppato una sorta di capacità di adattamento all'incertezza e agli scenari in rapida evoluzione in un mondo globalizzato, grazie a un nuovo modello di business e alla diversificazione delle proprie attività, delle aree geografiche in cui opera e del portafoglio clienti", ha affermato il manager. Cao ha ricordato che in risposta alla pandemia di coronavirus, ...

