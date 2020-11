Ryan Gosling compie 40 anni: i film, la moglie Eva Mendes, i premi (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 12 novembre Ryan Gosling compie i suoi primi 40 anni. Ragazzino, inizia a esibirsi con il Mickey Mouse Club: è una star di Disney Channel e i suoi compagni di gioco sono Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. Il fatto che gli piaccia ballare gli servirà qualche anno dopo, quando sfiorerà l’Oscar facendo coppia con Emma Stone. Cresciuto, inizia con i primi film rivolti a un pubblico adulto. E dimostra subito la sua bravura: per The believer, in cui è un neonazi, viene candidato miglior attore agli Independent Spirit Award. Con Le pagine della nostra vita arriva invece la sua prima nomination all’Oscar. È la sua consacrazione come protagonista romantico per eccellenza, ma lui dice: «È stata un’esperienza ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 12 novembrei suoi primi 40. Ragazzino, inizia a esibirsi con il Mickey Mouse Club: è una star di Disney Channel e i suoi compagni di gioco sono Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. Il fatto che gli piaccia ballare gli servirà qualche anno dopo, quando sfiorerà l’Oscar facendo coppia con Emma Stone. Cresciuto, inizia con i primirivolti a un pubblico adulto. E dimostra subito la sua bravura: per The believer, in cui è un neonazi, viene candidato miglior attore agli Independent Spirit Award. Con Le pagine della nostra vita arriva invece la sua prima nomination all’Oscar. È la sua consacrazione come protagonista romantico per eccellenza, ma lui dice: «È stata un’esperienza ...

Ryan Thomas Gosling (London, 12 novembre 1980) è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e musicista canadese. Ha iniziato la sua carriera da bambino, prima come membro del Micke ...

commedia romantica con protagonisti Ryan Gosling e Steve Carel

Crazy, Stupid, Love, film del 2011, è ora disponibile su Netflix. Diretto dalla coppia Glenn Ficarra e John Requa, registi di film come Focus (2015) , Colpo di fulmine (2009) e sceneggiatori di Babbo ...

