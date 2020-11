Rosalinda e Massimiliano hanno un accordo al GF VIP 5? Parla Vladimir Luxuria (Di lunedì 2 novembre 2020) I segreti tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5 sono ormai passati in secondo piano. Non si è più Parlato dell’AresGate, che aveva coperto i palinsesti Tv per molte settimane e neppure del rapporto tra i due attori. La storia tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra Tutto era nato, quando all’inizio del GF VIP 5, Adua e Massimiliano aveva Parlato in confidenza di presunte sette e manipolazioni subite quando facevano parte dell’agenzia Ares Film, un’esperienza che aveva portato l’attrice all’anoressia e Morra dallo psicologo. Le vicende dei due attori hanno preso corpo quando Gabriel Garko ha decido di fare coming out al Grande Fratello, svelando che la sua ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) I segreti traCannavò eMorra al Grande Fratello Vip 5 sono ormai passati in secondo piano. Non si è piùto dell’AresGate, che aveva coperto i palinsesti Tv per molte settimane e neppure del rapporto tra i due attori. La storia traCannavò eMorra Tutto era nato, quando all’inizio del GF VIP 5, Adua eavevato in confidenza di presunte sette e manipolazioni subite quando facevano parte dell’agenzia Ares Film, un’esperienza che aveva portato l’attrice all’anoressia e Morra dallo psicologo. Le vicende dei due attoripreso corpo quando Gabriel Garko ha decido di fare coming out al Grande Fratello, svelando che la sua ...

