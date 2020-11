Roma, in manette il capo della ‘banda del bancomat’: aiutò 2 Rom ad evadere da Rebibbia (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Furto aggravato, procurata evasione, ricettazione, detenzione di esplosivi. Questi alcuni dei reati contestati ad un uomo, di etnia Sinti, sottoposto a fermo la scorsa notte dai Carabinieri del Gruppo di Frascati su decreto del Pubblico Ministero del pool della Procura della Repubblica di Roma che tratta, tra l’altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti. L’arrestato, S.H. di 33 anni, è il capo di una banda diventata il terrore dei bancomat e delle casse continue di Roma e provincia: spaccate ed esplosioni erano la loro specialità, grazie a cui sono riusciti mettere a segno numerosi colpi. Il modus operandi era sempre lo stesso, rubavano prima una macchina di grossa cilindrata dai vari concessionari della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Furto aggravato, procurata evasione, ricettazione, detenzione di esplosivi. Questi alcuni dei reati contestati ad un uomo, di etnia Sinti, sottoposto a fermo la scorsa notte dai Carabinieri del Gruppo di Frascati su decreto del Pubblico Ministero del poolProcuraRepubblica diche tratta, tra l’altro, i reati contro il patrimonio, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti. L’arrestato, S.H. di 33 anni, è ildi una banda diventata il terrore dei bancomat e delle casse continue die provincia: spaccate ed esplosioni erano la loro specialità, grazie a cui sono riusciti mettere a segno numerosi colpi. Il modus operandi era sempre lo stesso, rubavano prima una macchina di grossa cilindrata dai vari concessionari...

CorriereCitta : Roma, in manette il capo della ‘banda del bancomat’: aiutò 2 Rom ad evadere da Rebibbia (VIDEO) - zazoomblog : Roma controlli nelle piazze di spaccio: 8 pusher in manette nel week end - #controlli #nelle #piazze #spaccio: - CorriereCitta : Roma, controlli nelle piazze di spaccio: 8 pusher in manette nel week end - periodicodaily : Roma, sindaco di Artera e assessore in manette - Periodico Daily - AGR_web : Roma, rapinato con un nunchaku nella propria camera d'albergo, 4 stranieri in manette Intervenuti per grida d’aiuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma manette Roma, dal triangolo alle manette: il guasto all'auto costa caro alla 28enne, i poliziotti arrivati in soccorso scoprono che è una ricercata Il Messaggero Traffico internazionale di droga, chiesti sei anni di carcere per Ismail Rebeshi

Traffico internazionale di droga, chiesti sei anni di carcere per Ismail Rebeshi. Nessuna tregua per l’albanese considerato il capo di mafia viterbese. Proprio in questi giorni ...

Roma, controlli nelle piazze di spaccio: 8 pusher in manette nel week end

Si sono accovacciati tra le auto in sosta su una strada senza via di uscita di via Oderzo appena hanno visto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio e della Sezione Volanti. Insospet ...

Traffico internazionale di droga, chiesti sei anni di carcere per Ismail Rebeshi. Nessuna tregua per l’albanese considerato il capo di mafia viterbese. Proprio in questi giorni ...Si sono accovacciati tra le auto in sosta su una strada senza via di uscita di via Oderzo appena hanno visto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio e della Sezione Volanti. Insospet ...