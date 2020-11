Roma-Cluj, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma-Cluj: un’altra notte di straordinaria importanza in questa Europa League 2020-2021. Allo stadio Olimpico infatti va in scena la terza giornata della fase a gironi che nel Gruppo A mette di fronte i giallorossi di Paulo Fonseca ai romeni di Dan Petrescu, vecchia conoscenza peraltro del calcio nostrano (da giocatore in Foggia e Genoa). Tutte e due le squadre – dopo 180′ di gioco – sono in vetta alla classifica del proprio raggruppamento, appaiate a 4 punti: vincere lo scontro diretto diventa per i capitolini quanto mai fondamentale per avvicinare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma farlo non sarà facile. Chi la spunterà nel primo dei due testa a testa che vedremo fra questa e la prossima settimana? La parola al campo. La gara ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020): un’altra notte di straordinaria importanza in questa2020-2021. Allo stadio Olimpico infatti va in scena la terza giornata della fase a gironi che nel Gruppo A mette di fronte i giallorossi di Paulo Fonseca ai romeni di Dan Petrescu, vecchia conoscenza peraltro del calcio nostrano (da giocatore in Foggia e Genoa). Tutte e due le squadre – dopo 180′ di gioco – sono in vetta alla classifica del proprio raggruppamento, appaiate a 4 punti: vincere lo scontro diretto diventa per i capitolini quanto mai fondamentale per avvicinare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma farlo non sarà facile. Chi la spunterà nel primo dei due testa a testa che vedremo fra questa e la prossima settimana? La parola al campo. La gara ...

forzaroma : #Cluj sconfitto 2-1 dal Gaz Metan Medias: segna l'ex Napoli Dumitru #ASRoma - siamo_la_Roma : ???? Sconfitta casalinga per il #Cluj ?? Perde 2-1 contro il Gaz Metan ?? Giovedì c'è la Roma #ASRoma - VoceGiallorossa : Cluj, i romeni perdono in campionato prima della sfida europea con la Roma #AsRoma #Cluj - nista1927 : @riccardiologo @PFonsecaCoach “La Roma vince, ma Fonseca dovrà confermarsi col Cluj. Sulla graticola” - alessita_1994 : Ieri sera si è vista una buona Roma,peccato non aver concretizzato,e aver perso per strada 2 punti che le avrebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cluj Roma-Cluj, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni OA Sport Roma-Cluj, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Roma-Cluj: un’altra notte di straordinaria importanza in questa Europa League 2020-2021. Allo stadio Olimpico infatti va in scena la terza giornata della fase a gironi che nel Gruppo A mette di fronte ...

Streaming online Roma – Fiorentina Gratis dove vedere Diretta Live Tv NO Rojadirecta

Roma-Fiorentina con vista sull’Europa. Quella più nobile (Champions) è l’obiettivo di Fonseca, al quale è aggrappata anche la possibilità di restare in sella anche per il prossimo anno. Destino simile ...

Roma-Cluj: un’altra notte di straordinaria importanza in questa Europa League 2020-2021. Allo stadio Olimpico infatti va in scena la terza giornata della fase a gironi che nel Gruppo A mette di fronte ...Roma-Fiorentina con vista sull’Europa. Quella più nobile (Champions) è l’obiettivo di Fonseca, al quale è aggrappata anche la possibilità di restare in sella anche per il prossimo anno. Destino simile ...