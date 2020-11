Roma, arrestato il capo della 'banda dei bancomat': ecco come faceva. Tradito dagli abiti: sempre gli stessi (Di lunedì 2 novembre 2020) Furto aggravato, procurata evasione, ricettazione, detenzione di esplosivi. Questi alcuni dei reati contestati ad un uomo, di etnia Sinti, sottoposto a fermo la scorsa notte dai Carabinieri del Gruppo ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) Furto aggravato, procurata evasione, ricettazione, detenzione di esplosivi. Questi alcuni dei reati contestati ad un uomo, di etnia Sinti, sottoposto a fermo la scorsa notte dai Carabinieri del Gruppo ...

virginiaraggi : Grazie a Polizia e Dda per blitz che ha portato ad arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di est… - repubblica : Roma, cantante degli Assalti Frontali arrestato per droga: 6 chili di marijuana e hashish. 'Non faccio concerti, do… - ultimenotizie : Furto aggravato, procurata evasione, ricettazione, detenzione di esplosivi. Questi alcuni dei reati contestati ad u… - MauroJasi : RT @Gianmar26145917: Follia sul treno Napoli-Roma: nigeriano 25enne tenta di violentare l’addetta alle pulizie e prende a morsi un agente i… - CiaoGrosso : RT @Gianmar26145917: Follia sul treno Napoli-Roma: nigeriano 25enne tenta di violentare l’addetta alle pulizie e prende a morsi un agente i… -