Roma Armato di torcia-taser minaccia e rapina la ex | arrestato 31enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 novembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino ieri pomeriggio sono intervenuti in via Luigi Crocco per una segnalazione di una “lite tra ex conviventi, con uomodi taglierino”. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti, alla presenza di alcuni testimoni, sono venuti a conoscenza del fatto che, poco prima, un uomodiaveva tentato di colpire più volte alle gambe e all’addome una donna, ex convivente dello stesso, per poi rifugiarsi con questa all’interno del comprensorio. Leggi anche: Dall’amore all’incubo: insulti, minacce, botte continue. In manette un 27enne Colto sul fatto mentre bloccava la vittima Poco distante, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, identificato poi per B.M.M., romeno di 31 anni, mentre ...