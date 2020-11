Rijeka-Napoli in tv in chiaro? Canale, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Napoli di Gattuso sarà impegnato nella trasferta sul campo del Rijeka nella terza giornata del gruppo F di Europa League. Dopo il pareggio contro l’Az Alkmaar e il successo con il Real Sociedad, capolista in Liga spagnola, i partenopei sono attualmente secondi in classifica al pari con gli spagnoli, mentre il Rijeka non vuole mancare l’appuntamento con la vittoria non avendo collezionato ancora alcun punto. Appuntamento da non perdere giovedì 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Rejevica di Fiume. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Collection e Sky Sport. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Ildi Gattuso sarà impegnato nella trasferta sul campo delnella terza giornata del gruppo F di Europa League. Dopo il pareggio contro l’Az Alkmaar e il successo con il Real Sociedad, capolista in Liga spagnola, i partenopei sono attualmente secondi in classifica al pari con gli spagnoli, mentre ilnon vuole mancare l’appuntamento con la vittoria non avendo collezionato ancora alcun punto. Appuntamento da non perdere giovedì 5 novembre alle ore 18:55 allo stadio Rejevica di Fiume. La gara sarà trasmessa inesclusiva da Sky su Sky Sport Collection e Sky Sport. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.

