“Rifiutato da Elisabetta Gregoraci” Per il giornalista vip una delusione che ricorda ancora | “Non potevo competere”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sempre più signora della casa del Grande FratelloGregoraci continua a far discutere anche fuori. La sua storia con Pierpaolo Pretelli è sempre sotto gli occhi dei critici come il suo rapporto con Flavio Briatore che, nel corso delle puntate, non ha mai lesinato critiche alla ex moglie. L’ex boss di Formula 1 infatti era arrivato anche a scrivere una lettera, poi andata in onda in diretta, in cui chiedeva di abbassare i toni e tenere un profilo più basso. Una linea cheGregoraci sembra aver condiviso, almeno parzialmente, limitando le effusioni con Pretelli sempre più all’interno di un turbine di segnali contrastanti e, a volte, spiazzanti. Nei giorni scorsi poi,Gregoraci era stata al centro delle polemiche per la presunta creazione da parte dei suoi fan di ...