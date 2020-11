Ricordate Rebecca Mongelli de “Il Collegio”? Ecco il prima è dopo della studentessa che vuole “diventare Chiara Ferragni” (Di lunedì 2 novembre 2020) Rebecca Mongelli è una ragazza di 15 anni ed è una delle protagoniste dalla quinta edizione de “Il Collegio”. Questa edizione è ambientata nel 1992 e come caratteristica tipica del programma, possiamo assistere alle vicende di un gruppo di ragazzi, costretti a sottostare a delle regole rigide, alle quali non sono affatto abituati, con le restrizioni tecnologiche del periodo di ambientazione. Roberta è probabilmente una dei personaggi che farà più parlare di sé. La giovane ha una grande passione per il mondo della moda e definisce se stessa come una “Mini Chiara Ferragni”. È proveniente da Sesto Fiorentino e proprio grazie al documentario/reality di Rai 2 si sta facendo apprezzare dal pubblico televisivo italiano. Anche se tra i banchi ... Leggi su virali.video (Di lunedì 2 novembre 2020)è una ragazza di 15 anni ed è una delle protagoniste dalla quinta edizione de “Il Collegio”. Questa edizione è ambientata nel 1992 e come caratteristica tipica del programma, possiamo assistere alle vicende di un gruppo di ragazzi, costretti a sottostare a delle regole rigide, alle quali non sono affatto abituati, con le restrizioni tecnologiche del periodo di ambientazione. Roberta è probabilmente una dei personaggi che farà più parlare di sé. La giovane ha una grande passione per il mondomoda e definisce se stessa come una “MiniFerragni”. È proveniente da Sesto Fiorentino e proprio grazie al documentario/reality di Rai 2 si sta facendo apprezzare dal pubblico televisivo italiano. Anche se tra i banchi ...

niccolab : Rebecca Mongelli è già andata di testa. Prossima volta che elogiate Chiara Ferragni, ricordate di questa Rebecca e… - Rebecca_Cre : RT @BeanPrincipessa: Raga ma vi ricordate i libri di Geronimo Stilton che se grattavi alcune pagine profumavano o puzzavano - annakiara119 : RT @bughe4d_: MA VI RICORDATE QUANDO AL GF14 FECERO CREDERE A REBECCA DI ESSERE IN FINALEEE ??? #GFVIP - st4nn4ccount : MA VI RICORDATE QUANDO AL GF14 FECERO CREDERE A REBECCA DI ESSERE IN FINALEEE ??? #GFVIP - LaneveDiletta : Ma vi ricordate quando uscì l’annuncio che Rebecca sarebbe stata VM14 e tutti a pensare male ? No perché io i vost… -

