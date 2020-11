Riciclaggio di soldi con i numeri del lotto in tv: 25 milioni sequestrati e 14 arresti (Di lunedì 2 novembre 2020) Un sistema di Riciclaggio di denaro tramite trasmissioni tv specializzate nella previsione i numeri del lotto, che avrebbe agevolato anche la ‘ndrangheta. Con l’operazione “Scarface” dei carabinieri di Brescia sono ventuno le persone finite nel registro degli indagati per “associazione per delinquere” finalizzata al “trasferimento fraudolento di valori, Riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoRiciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni inesistenti”, con l’aggravante – per alcuni – di aver “agevolato l’attività delle associazioni mafiose“. Otto persone sono state arrestate, per sei sono stati disposti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Un sistema didi denaro tramite trasmissioni tv specializzate nella previsione idel, che avrebbe agevolato anche la ‘ndrangheta. Con l’operazione “Scarface” dei carabinieri di Brescia sono ventuno le persone finite nel registro degli indagati per “associazione per delinquere” finalizzata al “trasferimento fraudolento di valori,, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, auto, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni inesistenti”, con l’aggravante – per alcuni – di aver “agevolato l’attività delle associazioni mafiose“. Otto persone sono state arrestate, per sei sono stati disposti gli ...

