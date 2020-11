Riciclaggio, blitz dei carabinieri di Brescia: arresti e sequestri per 25 milioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - Vasta operazione dei carabinieri del comando di Brescia sul territorio nazionale. Dalle prime ore della mattina, 150 militari stanno eseguendo una misura cautelare nei ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - Vasta operazione deidel comando disul territorio nazionale. Dalle prime ore della mattina, 150 militari stanno eseguendo una misura cautelare nei ...

Milano, 2 novembre 2020 - Vasta operazione dei carabinieri del comando di Brescia sul territorio nazionale. Dalle prime ore della mattina, 150 militari stanno eseguendo una misura cautelare nei confro ...

Brescia, operazione Scarface: arresti e sequestro di 25 milioni di euro ln, proventi da televendite del lotto

Operazione Scarface questa mattina all’alba da parte dei carabinieri di Brescia che hanno eseguito numerose misure cautelari su tutto il ...

