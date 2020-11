Restrizioni in Germania, Merkel replica alle critiche: “Fascia a rischio comprende 30/50% società. Capodanno? Escludo grandi feste” (Di lunedì 2 novembre 2020) “La fascia a rischio per il Covid rappresenta fra il 30 e il 50% della nostra società. Non stiamo parlando di una piccola parte, di una quota del 2%”. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel difende la decisione di introdurre un nuovo semi-lockdown, in vigore da oggi in Germania per tentare di contenere la crescita esponenziale dei contagi. La cancelliera ha ribadito di non condividere l’idea di dover separare le fasce a rischio dal resto della società, “mentre gli altri festeggiano”. E ha ricordato come a rischio per il Covid ci siano ad esempio i giovani con malattie pregresse e le donne incinta, oltre agli anziani che rappresentano “una grande fetta della nostra società”. Merkel ha anche affermato che “si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “La fascia aper il Covid rappresenta fra il 30 e il 50% della nostra società. Non stiamo parlando di una piccola parte, di una quota del 2%”. Così la cancelliera tedesca Angeladifende la decisione di introdurre un nuovo semi-lockdown, in vigore da oggi inper tentare di contenere la crescita esponenziale dei contagi. La cancelliera ha ribadito di non condividere l’idea di dover separare le fasce adal resto della società, “mentre gli altri festeggiano”. E ha ricordato come aper il Covid ci siano ad esempio i giovani con malattie pregresse e le donne incinta, oltre agli anziani che rappresentano “una grande fetta della nostra società”.ha anche affermato che “si ...

La cancelliera non esclude un prolungamento delle nuove restrizioni che scattano oggi oltre il mese programmato

Come stanno affrontando la pandemia gli altri Paesi? In Germania la Cancelliera Merkel ha voluto preparare la popolazione al Natale che si celebrerà tra due mesi. Sarà un Natale con

La cancelliera non esclude un prolungamento delle nuove restrizioni che scattano oggi oltre il mese programmato