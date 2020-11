Regioni a rischio chiusura, il nuovo meccanismo del Dpcm delineato da Conte (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidente Conte ha delineato un meccanismo automatico: ogni Regione, in base ai dati epidemiologici, sarà inclusa in una tra tre diverse aree; e in base all’area in cui si trova, dovrà rispettare norme diverse Leggi su corriere (Di lunedì 2 novembre 2020) Il presidentehaunautomatico: ogni Regione, in base ai dati epidemiologici, sarà inclusa in una tra tre diverse aree; e in base all’area in cui si trova, dovrà rispettare norme diverse

IlContiAndrea : #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Re… - SkyTG24 : ??'Indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive' ??'Scuole di secondo grado in Da… - Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. Chi… - AndreaRovigatti : RT @vitalbaa: Conte si ricorda finalmente del Ministro Salute, che può emanare ordinanze per salute pubblica (l. 833/78), adottando misure… - vvillaneIIe : Definire regioni a rischio in fretta prima che se ne vada la mia sanità mentale grazie -