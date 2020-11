Reggina, tampone negativo per Plizzari che torna a disposizione di Toscano (Di lunedì 2 novembre 2020) Buone notizie per la Reggina che recupera il portiere Plizzari, out le scorse settimane per la positività al Covid. Con una nota ufficiale, infatti, il club “comunica che anche il secondo tampone a cui si è sottoposto il calciatore Alessandro Plizzari ha dato esito negativo.Il calciatore, già da domani, tornerà a disposizione del tecnico Domenico Toscano e del suo staff”. Foto: Sito uff Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Buone notizie per lache recupera il portiere, out le scorse settimane per la positività al Covid. Con una nota ufficiale, infatti, il club “comunica che anche il secondoa cui si è sottoposto il calciatore Alessandroha dato esito.Il calciatore, già da domani, tornerà adel tecnico Domenicoe del suo staff”. Foto: Sito uff Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Reggina, tampone negativo per Plizzari che torna a disposizione di Toscano - Noovyis : (Reggina, tampone negativo per Plizzari che torna a disposizione di Toscano) Playhitmusic - - strillsport : RT @Strill_it: Reggina, gioia per Plizzari: finalmente tampone negativo - Strill_it : Reggina, gioia per Plizzari: finalmente tampone negativo - tuttoreggina : Non arrivano buone notizie dall'infermeria della #Reggina Menez però lavora in gruppo #serieB -