Real Madrid, Zidane lancia la sfida: “Contro l’Inter come una finale. Champions? Aspiriamo a vincere tutto” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Real scalda i motori in vista della delicata sfida contro l'Inter.Inizio in salita per i Blancos in Champions League. Dopo il ko all'esordio contro lo Shakhtar e il pari in rimonta sul Monchengladbach, la formazioni di Zidane è pronta a riscattarsi nel big match di domani sera contro l'Inter. Una sfida in cui, per il Real, sarà vietato sbagliare. Lo sa bene Zidane che, intervenuto nelle consueta conferenza stampa della vigilia, ha fatto il punto sull'impegno che attenderà tra poco più di ventiquattro ore la sua squadra."Conosciamo l'Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. E' una finale e vogliamo giocarla ... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilscalda i motori in vista della delicatacontro l'Inter.Inizio in salita per i Blancos inLeague. Dopo il ko all'esordio contro lo Shakhtar e il pari in rimonta sul Monchengladbach, la formazioni diè pronta a riscattarsi nel big match di domani sera contro l'Inter. Unain cui, per il, sarà vietato sbagliare. Lo sa beneche, intervenuto nelle consueta conferenza stampa della vigilia, ha fatto il punto sull'impegno che attenderà tra poco più di ventiquattro ore la sua squadra."Conosciamo l'Inter, sarà una partita complicata perché sono forti e fisici. Giocano bene a calcio, perciò sarà difficile per noi. E' unae vogliamo giocarla ...

