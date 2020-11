Real Madrid, Varane: «Senza Ramos soffriamo. Inter? Non c’è solo Lukaku» (Di lunedì 2 novembre 2020) Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter. PARTITA – «Sarà difficile, affrontiamo un buon rivale, vogliamo vincere Senza speculare troppo. Credo che la pressione giusta possa aiutarci a vincere. Daremo tutto». Ramos – «Credo che quando non difendiamo bene, c’entra anche l’asSenza di Sergio. Porta carattere, le assenze non hanno aiutato la squadra in Champions. Con lui mi sento bene, ma conta il collettivo. Domani dovremo essere uniti». STRATEGIA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Raphael, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Raphael, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’. PARTITA – «Sarà difficile, affrontiamo un buon rivale, vogliamo vincerespeculare troppo. Credo che la pressione giusta possa aiutarci a vincere. Daremo tutto».– «Credo che quando non difendiamo bene, c’entra anche l’asdi Sergio. Porta carattere, le assenze non hanno aiutato la squadra in Champions. Con lui mi sento bene, ma conta il collettivo. Domani dovremo essere uniti». STRATEGIA ...

