Eder Militao è risultato positivo al Covid nella giornata di ieri, l'annuncio proviene da un comunicato ufficiale del club di Madrid, che ha informato riguardo la negatività di tutto il resto del gruppo squadra. Questa mattina, alla vigilia della sfida di Champions League con l'Inter i blancos si sono sottoposti a nuovi test. Comunicado Oficial: Militão. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 2, 2020 L'articolo Real Madrid: "Militao positivo al Covid, gli altri test tutti negativi" proviene da Alfredo Pedullà.

