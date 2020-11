Real Madrid, Militao positivo al coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Real Madrid, che domani affronterà l’Inter in Champions League, ha comunicato la positività al coronavirus di Eder Militao. Di seguito la nota ufficiale del club. Il Real Madrid comunica che Eder Militao è risultato positivo ai test per il coronavirus effettuati ieri mattina. Tutti gli altri giocatori e i componenti dello staff tecnico della prima squadra, così come tutti i dipendenti, sono risultati negativi allo stesso test. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 novembre 2020) Il, che domani affronterà l’Inter in Champions League, ha comunicato la positività aldi Eder. Di seguito la nota ufficiale del club. Ilcomunica che Ederè risultatoai test per ileffettuati ieri mattina. Tutti gli altri giocatori e i componenti dello staff tecnico della prima squadra, così come tutti i dipendenti, sono risultati negativi allo stesso test. L'articolo ilNapolista.

SkySport : Real Madrid, un calciatore positivo al Covid-19. Martedì la sfida contro l'Inter - beinsports_FR : ?? #CDD ???? Real Madrid : Karim Benzema, le chef d'orchestre #ElClasico - OfficialASRoma : ??? 19 anni fa l'esordio di De Rossi... ...e un anno dopo, sempre in Champions League, la vittoria in casa del Real… - sportli26181512 : Fragile e senza Bernabeu: Inter, il Real si può battere. Ecco i suoi 4 punti deboli: Fragile e senza Bernabeu: Inte… - IAmAntipatico : RT @NonConoscoVG: Il Real Madrid comunica che Militao (e quindi non Ramos) ufficialmente è risultato positivo al Covid19. -