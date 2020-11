Real Madrid-Inter: rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Real Madrid-Inter, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, dopo il doppio pareggio con Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk, vanno in trasferta in Spagna a caccia della prima vittoria stagionale in coppa per fare punti importanti in un girone che ora si è fatto complicato. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)ladialla vigilia di, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, dopo il doppio pareggio con Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk, vanno in trasferta in Spagna a caccia della prima vittoria stagionale in coppa per fare punti importanti in un girone che ora si è fatto complicato.

Inter : ?? | ALLENAMENTO In campo ad Appiano alla vigilia di #RealInter ???? Guarda tutte le foto ?? - Inter : ?? | EURO EXPRESS L'Inter vola in Spagna per affrontare il Real Madrid nel terzo match di #UCL: ecco i cinque spunt… - Inter : ?? | ISTANTANEE Verso #RealInter: anche nel '98 il match non si disputò al Bernabeu ??? Scopri perché ?? - Notiziedi_it : Inter, Conte: “Real Madrid? Non è una finale! Sanchez titolare? Vi spiego come stanno le cose” - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Conte: 'Abbiamo grande rispetto del Real Madrid ma vogliamo giocarci le nostre carte. Firmare per il pari? Non è questione… -